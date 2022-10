POL-WHV: Pressemeldung 21.-23.10.22

Schortens (ots) - In den späten Abendstunden des 16.10.22 kam es in Schortens in der Plaggestr. zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein roter Kleinwagen zwei in Parkbuchten ordnungsgemäß geparkte Fahrzeuge touchierte und beschädigte. Der Unfallverursacher entfernte sich von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Zeugen, die Angaben zu dem Unfall oder aber zu dem verursachenden Fahrzeug ...

