Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Wohnungsbrand in Bonn - Mehlem, 2 Personen aus Treppenraum gerettet!

Bonn (ots)

Bonn-Mehlem, Am Nippenkreuz, 21.08.2022, 18:52 Uhr,

Am frühen Sonntagabend wurde Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn in den Ortsteil Mehlem gerufen. Anwohner hatten die Einsatzkräfte alarmiert, weil Sie Brandrauch im Haus wahrgenommen hatten. Schon über den Notruf wurde der Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst mitgeteilt, dass die Wohnungstür der betroffenen Wohnung im Erdgeschoss sehr heiß wäre. Bei Eintreffen der ersten Einsatzkräfte der Feuerwache Bad Godesberg konnte eine leichte Verrauchung am Gebäude festgestellt werden. Es war unklar, ob sich noch eine Person in der Brandwohnung befinden würde. Durch den zuerst vorgehenden Einsatztrupp konnten 2 Personen aus dem verrauchten Treppenraum gerettet werden. Beide Personen wurden vom Rettungsdienst gesichtet. Ein Transport in ein Krankenhaus war nicht erforderlich. Alle anderen Anwohner des Hauses hatten das Gebäude schon vor Eintreffen der Feuerwehr verlassen.

Die Tür der Brandwohnung wurde gewaltsam geöffnet und die Brandbekämpfung mit einem Löschrohr wurde umgehend durch Einsatzkräfte unter Atemschutz eingeleitet. Die Vermutung, dass sich eine Person in der Brandwohnung befinden würde, bestätigte sich nicht. In der Wohnung brannte ein Wäscheständer. Der Brand konnte schnell gelöscht werden. Der Treppenraum wurde mit einem Überdrucklüfter belüftet. Anschließend wurden alle Wohnungen des Hauses durch Einsatzkräfte auf Raucheintrag kontrolliert. Die Anwohner des Hauses konnten später ihre Wohnungen wieder betreten. Die Brandwohnung ist vorerst nicht bewohnbar. Die Polizei hat weitere Ermittlungen aufgenommen.

Im Einsatz waren 35 Einsatzkräfte der Feuerwachen 2 und 3, die Löscheinheiten Mehlem und Lannesdorf der Freiwilligen Feuerwehr, der Rettungsdienst sowie der Führungsdienst.

Original-Content von: Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn, übermittelt durch news aktuell