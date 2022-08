Feuerwehr und Rettungsdienst Bonn

FW-BN: Person sucht Abkühlung im Rhein, wird vom Wasser mitgerissen und gerät in Lebensgefahr

Bonn (ots)

Beuel, Rheinstrom - Höhe Kennedybrücke/ Rheinaustraße - Am späten Samstagnachmittag sucht eine 32-jährige männliche Person bei sommerlichen Temperaturen eine kurze Abkühlung im Rhein unterhalb der Kennedybrücke. Trotz äußerster Vorsicht gelang es der sportlichen Person sich nicht gegen die Strömung und Sogbildung im Rhein am Ufer zu halten und geriet in Lebensgefahr. Durch mehrere aufmerksame Passanten wurde die Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst über diese Situation informiert, die umgehend zahlreiche Rettungs- und Einsatzkräfte zur Einsatzstelle entsendete. Zum schnellen Auffinden der Person wurden mehrere Boote und zusätzlich ein Rettungshubschrauber eingesetzt. Nach ca. 500 m. rheinabwärts könnte die in Not geratene Person an Land gezogen werden und dem Rettungsdienst übergeben werden. Im Einsatz waren ca. 35 Einsatzkräfte der Feuerwehren aus Bonn, Bornheim und Niederkassel. Die Feuerwehr Bonn warnt auch bei den aktuell sehr niedrigen Wasserständen vor einem Baden oder Abkühlen im Rhein - es kann durch eine kleinste Unaufmerksamkeit größte Lebensgefahr entstehen!

