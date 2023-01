Polizei Bonn

POL-BN: 16-jähriges Mädchen vermisst - Polizei bittet um Hinweise

Bonn (ots)

Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 16-jährigen Diamond C. aus Bonn. Die Vermisste hat am 16.01.2023 die elterliche Wohnung in der Bonner Weststadt verlassen, um zu einer Freundin nach Bonn-Auerberg zu fahren. Von dort aus hat sich das Mädchen dann in unbekannte Richtung entfernt.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen Aufenthaltsort vor. Ein Mantrailer-Hund verfolgte eine Spur der Vermissten von Auerberg bis zur Friedrich-Ebert-Brücke.

Da eine Eigengefährdung nicht ausgeschlossen werden kann, bittet die Polizei die Bevölkerung um Mithilfe.

Diamond C. wird wie folgt beschrieben:

- 155 cm groß - schlanke Statur - lange, schwarze Haare - dunkle Augen, Zahnspange (Brackets) -

Bekleidung:

- graues Sweatshirt - schwarze Weste mit Kapuze - grüne Hose - gelber Pullover - schwarz-weiße Nike Sportschuhe - trägt einen gepackten schwarzen Nike Rucksack mit sich

Ein Bild der Vermissten ist im Fahndungsportal der Polizei NRW unter folgendem Link abrufbar:

https://polizei.nrw/fahndung/96483

Wer die Vermisste gesehen hat oder Hinweise zu ihrem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich unter der Rufnummer 0228 15-0 oder dem Notruf 110 bei der Polizei zu melden.

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell