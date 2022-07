POL-BI: Vierte gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Bielefeld und der Polizei Bielefeld nach einem Verkehrsunfall mit einer schwerverletzten Polizeibeamtin

Bielefeld (ots) - HC/ Bielefeld- Gadderbaum- Ein Unbekannter trat am Mittwoch, 13.07.2022, unvermittelt in Richtung einer Radfahrerin, ohne sie zu treffen. Gegen 16:55 Uhr fuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Bünde auf dem Karl-Siebold-Weg von dem Bohnenbachweg in Richtung Missionsweg. Ein ihr entgegenkommender unbekannter Fußgänger trat, als sie sich auf einer Höhe befanden, unvermittelt in Richtung ihres ...

