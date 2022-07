Polizei Bielefeld

POL-BI: Grundloser Angriff blieb erfolglos

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Gadderbaum-

Ein Unbekannter trat am Mittwoch, 13.07.2022, unvermittelt in Richtung einer Radfahrerin, ohne sie zu treffen.

Gegen 16:55 Uhr fuhr eine 59-jährige Fahrradfahrerin aus Bünde auf dem Karl-Siebold-Weg von dem Bohnenbachweg in Richtung Missionsweg. Ein ihr entgegenkommender unbekannter Fußgänger trat, als sie sich auf einer Höhe befanden, unvermittelt in Richtung ihres Körpers. Der Tritt traf sie nicht. Der Mann ging anschließend ungerührt weiter in Richtung Betheleck.

Die Radfahrerin beschrieb den Mann als ungefähr 30 Jahre alt, circa 165 cm bis 170 cm groß, mit kurzen Haaren und schmächtig. Er trug ein Cappy, hatte Kopfhörer in den Ohren und war mit einer grauen Jogginghose bekleidet.

Hinweise nimmt das Kriminalkommissariat 14 unter 0521-545-0 entgegen.

