POL-BN: Bonn-Zentrum: Autofahrer war berauscht - Beifahrer wurde per Haftbefehl gesucht

Bonn (ots) - Die Bonner Polizei sucht derzeit nach der 16-jährigen Diamond C. aus Bonn. Die Vermisste hat am 16.01.2023 die elterliche Wohnung in der Bonner Weststadt verlassen, um zu einer Freundin nach Bonn-Auerberg zu fahren. Von dort aus hat sich das Mädchen dann in unbekannte Richtung entfernt. Derzeit liegen keine Anhaltspunkte für ihren aktuellen ...

mehr