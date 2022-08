POL-PDLU: (Speyer) Versuchter Diebstahl eines Fahrrads endet in Trunkenheitsfahrt

Speyer (ots) - Beamte der Polizeiinspektion Speyer haben am Montagabend eine Laser-Kontrolle in der Landwehrstraße durchgeführt. Die erlaubten 50 km/h haben zwei Pkw-Fahrer überschritten. Der Schnellere von beiden ist dabei mit 79 km/h gemessen worden, was ein Bußgeld in Höhe von 180 Euro und einen Punkt nach sich zieht. Rückfragen bitte an: Polizeiinspektion ...

mehr