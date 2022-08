Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Zigarettenautomat mutwillig beschädigt

Schifferstadt (ots)

Vermutlich in der Nacht von Samstag (06.08.2022) auf Sonntag (07.08.2022) wurde ein in der Frederickstraße aufgestellter Zigarettenautomat durch unbekannte Täter aufgesprengt. Ein Anwohner wurde in der Nacht durch ein Knallgeräusch aufmerksam. Aktuell laufen Ermittlungen, ob Zigaretten, bzw. Bargeld entwendet wurden. Die Gesamtschadenshöhe steht noch nicht fest. Zeugen, die Angaben zu dem Tatgeschehen oder Tätern geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

