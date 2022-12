Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (HDH) Heidenheim - Autofahrer tritt nach Polizeibeamten

Wenig einsichtig zeigte sich ein 23-Jähriger mit polizeilichen Maßnahmen.

Ulm (ots)

Der junge Mann befuhr am frühen Samstagmorgen kurz nach 4.00 Uhr die Römerstraße in Richtung Werkgymnasium. Als ihm ein Streifenwagen entgegenkam, fuhr er gegen den rechten Bordstein. Die Beamten entschlossen sich daraufhin zu einer Kontrolle. Bei seiner Durchsuchung entdeckten die Beamten ein verbotenes Butterflymesser in seiner Kleidung. Während der Kontrolle stellten die Beamten fest, dass der 23-Jährige offensichtlich unter Alkoholeinfluss stand. Darüber hinaus gab er an, einige Stunden zuvor einen Joint geraucht zu haben. Die Beamten ordneten deshalb eine Blutentnahme an. Im Krankenhaus war der Fahrer nicht bereit, die Blutentnahme freiwillig durchführen zu lassen. Er trat nach den Beamten und versuchte sie zu schlagen. Die Polizeibeamten mussten deshalb unmittelbaren Zwang anwenden. Neben einer Anzeige wegen Trunkenheit im Verkehr und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte kommt auch noch ein Verstoß gegen das Waffengesetz dazu.

++++++++++++++++2386169

Polizeiführer vom Dienst/Schni Tel. 0731/188-1111 E-Mail: ulm.pp.fest.flz@polizei.bwl.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell