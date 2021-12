Bundespolizeiinspektion Frankfurt/Main

BPOL-F: Taschendieb im Hauptbahnhof festgenommen

Frankfurt am Main (ots)

Im Frankfurter Hauptbahnhof konnten Beamte der Bundespolizei am Mittwochabend einen 28-jährigen rumänischen Staatsangehörigen festnehmen, der am vergangenen Sonntag einem 62-jährigen Reisenden aus Haßloch/Pfalz in einem ICE im Frankfurter Hauptbahnhof die Tasche gestohlen hatte. Aufgrund von Videoaufnahmen, die nach dem Diebstahl gesichert wurden, konnten Zivilfahnder der Bundespolizei den Täter, gegen 18 Uhr, im Hauptbahnhof wiedererkennen. Nach seiner Festnahme konnte festgestellt werden, dass er sich unerlaubt im Bundesgebiet aufhält, so dass neben einem Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls auch eines wegen des unerlaubten Aufenthaltes eingeleitet wurde. Über den Verbleib der am Sonntag gestohlenen Tasche, in der sich lediglich persönliche Sachen des Opfers befanden, wollte er sich nicht äußern. Heute wird der 28-Jährige dem Haftrichter vorgeführt.

