POL-AUR: Norden - Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Aurich/Norden (ots)

Norden - Mutmaßliche Taschendiebe festgenommen

Die Polizei Norden hat am Mittwoch drei mutmaßliche Taschendiebe in Hage festgenommen. Die drei Beschuldigten stehen im Verdacht, für mehrere Taschendiebstähle in Einkaufsmärkten verantwortlich zu sein. Am Mittwoch gegen 11 Uhr meldete eine Seniorin auf der Dienststelle in Pewsum, dass ihr soeben bei einem Einkauf die Geldbörse entwendet worden sei und anschließend eine Geldabhebung von ihrem Konto stattgefunden habe. Die Polizei nahm umgehend die Ermittlungen auf und leitete entsprechende Fahndungsmaßnahmen ein. In Hage stoppten die eingesetzten Beamten in der Nähe eines Discounters kurz darauf einen verdächtigen Pkw. In dem Auto befanden sich zwei 54-jährige Männer und eine 28-jährige Frau. Bei ihnen wurden größere Bargeldbeträge und Beweismittel aufgefunden.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aurich wurden die drei Beschuldigten am Donnerstag wegen Verdachts des gewerbs- und bandenmäßigen Diebstahls einem Haftrichter vorgeführt. Es wurde Haftbefehl erlassen. Die beiden Männer und die Frau befinden sich nun in Untersuchungshaft.

Die weiteren polizeilichen Ermittlungen dauern an.

