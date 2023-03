Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden - Verkehrsunfall mit Verletzten

Baden-Baden (ots)

Am Sonntagnachmittag ereignete sich im Baden-Badener Ortsteil Balg ein Verkehrsunfall, bei welchem drei Personen verletzt wurden. Nach ersten Erkenntnissen befuhr kurz vor 15 Uhr der 29-jährige Fahrer eines Passats aus Richtung Klinikum Mittelbaden kommend die Balger Hauptstraße. In etwa der Ortsmitte kam er vermutlich wegen nicht angepasster Geschwindigkeit auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit dem Mercedes eines 20-Jährigen. Nach dem Aufprall wurde der Volkswagen noch gegen ein am Straßenrand geparktes Auto geschleudert. Sowohl die zwei Männer die am Steuer saßen, als auch der Mitfahrer im Passat, erlitten leichte Verletzungen, die daraufhin ärztlich behandelt werden mussten. Bei der Aufnahme des Sachverhaltes konnten die Polizeibeamten Alkoholgeruch beim mutmaßlichen Unfallverursacher feststellen. Ein freiwillig durchgeführter Test ergab einen Wert von rund 2,2 Promille, weshalb der VW-Fahrer eine Blutprobe über sich ergehen lassen musste. Für die Unfallaufnahme und anschließende Fahrbahnreinigung war eine circa dreistündige Sperrung der Balger Hauptstraße notwendig. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf etwa 20.000 Euro. /bab

Original-Content von: Polizeipräsidium Offenburg, übermittelt durch news aktuell