Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Schwerer Verkehrsunfall zwischen Quad- und Radfahrer!

Offenburg (ots)

In der Nacht zu Samstag kam es auf dem Radweg neben der Kreisstraße 3764 zwischen Ottersweier und Bühl zu einem folgenschweren Verkehrsunfall. Der 17-Jähriger Führer eines Quads und sein Sozius kollidierten mit einem Radfahrer, welcher den Radweg in entgegengesetzter Richtung benutzt hatte. Ohne sich um den schwer verletzten Radfahrer zu kümmern, flüchteten der Quadfahrer und sein Begleiter von der Unfallörtlichkeit. Nachdem der Radfahrer andere Verkehrsteilnehmer auf sich aufmerksam machen konnte, wurde er zur stationären Versorgung in ein umliegendes Krankenhaus verbracht. Geraume Zeit später stellten sich der Unfallverursacher und sein Sozius bei den Beamten des Polizeireviers Bühl ihrer Verantwortung. Hierbei wurde festgestellt, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war und das nicht zugelassene Quad unter erheblichem Alkoholeinfluss geführt hatte. Die beiden Unfallbeteiligte gelangen nun wegen mehrerer Verkehrsdelikte zur Anzeige.

/DLF

