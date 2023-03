Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gernsbach, Staufenberg - Zeugen gesucht

Gernsbach (ots)

Die Beamten des Verkehrsdienstes Baden-Baden sind nach einem Unfall am Dienstagmittag in der Staufenberger Straße auf der Suche nach Zeugen. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der Fahrer eines Linienbusses gegen 13.40 Uhr beim Erdbeerweg einem 90-jährige Fahrgast das Einsteigen ermöglicht haben. Noch bevor die Seniorin Platz nehmen konnte, fuhr der Lenker des öffentlichen Verkehrsmittels an, wodurch die Frau stürzte und sich schwere Verletzungen zuzog. Sie musste stationär in einem örtlichen Krankenhaus aufgenommen werden. Zeugen oder weitere Passagiere, die den Vorfall beobachten konnten, werden unter der Rufnummer 07221 680-420 um Kontaktaufnahme gebeten.

