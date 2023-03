POL-OG: Weisenbach - Starke Rauchentwicklung

Zell am Harmersbach (ots) - Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen zu einem Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro geführt. Eine Autofahrerin war gegen 10:15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Unterentersbacher Straße in Fahrtrichtung Steinach unterwegs. An der Einmündung Steinenfeld wollte ein Opfel-Fahrer nach links in die Unterentersbacher Straße einfahren und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt der 71-Jährigen. In der ...

