POL-OG: Zell am Harmersbach - Vorfahrt missachtet

Zell am Harmersbach (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagmorgen zu einem Sachschaden von insgesamt 8.000 Euro geführt. Eine Autofahrerin war gegen 10:15 Uhr mit ihrem Wagen auf der Unterentersbacher Straße in Fahrtrichtung Steinach unterwegs. An der Einmündung Steinenfeld wollte ein Opfel-Fahrer nach links in die Unterentersbacher Straße einfahren und missachtete dabei offenbar die Vorfahrt der 71-Jährigen. In der Folge kam es zum Zusammenstoß der beiden Verkehrsteilnehmer. Glücklicherweise wurde niemand verletzt. Die Beamten des Polizeireviers Haslach haben die Unfallermittlungen aufgenommen.

