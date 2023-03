Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Baden-Baden, B500 - Gewendet und nach Unfall geflüchtet, Zeugen gesucht

Baden-Baden (ots)

Ein Unfall hat am Donnerstagabend auf der B500 zu einem Sachschaden von etwa 5.000 Euro geführt. Gegen 19:15 Uhr fuhr ein Mercedes-Fahrer hinter einem noch unbekannter Autofahrer in Richtung Iffezheim. Am Ende der Baustelle auf der B500 soll der vorrausfahrende Fahrzeuglenker unvermittelt seinen Wagen abgebremst und ohne zu Blinken nach links auf die Gegenfahrbahn gewendet haben. Trotz Vollbremsung kollidierte der nachfolgnde 22-Jährige mit der rechten Front seines Mercedes mit der linken hinteren Tür des grauen Fahrzeugs. Der Unfallverursacher soll im Anschluss in Richtung Baden-Baden geflüchtet sein, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt sind nun auf der Suche nach dem Fahrer des grauen PKW und bitten Zeugen, sich unter der Telefonnummer: 07222 761-0 zu melden.

/ph

