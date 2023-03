Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Gaggenau, Bad Rotenfels - Mehrere Verletzte nach Unfall

Gaggenau/Bad Rotenfels (ots)

Ein folgenschwerer Unfall zwischen zwei Zweirädern hat sich am späten Donnerstagabend in der Murgtalstraße auf Höhe der Schmelzerbrücke ereignet. Gegen 22 Uhr dürfte ein 16-jähriger Mopedfahrer entgegen der Fahrtrichtung links an einer Verkehrsinsel vorbeigefahren sein. In der Folge kollidierte er offenbar mit einem entgegenkommenden 41 Jahre alten Rollerfahrer. Beim Zusammenstoß verletzten sich der Fahrer des Mopeds und sein 15-jähriger Sozius sowie der Rollerfahrer schwer. Die Beteiligten wurden von Rettungswagen in umliegende Krankenhäuser gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 6.000 Euro. Die Zweiräder wurden von einem Abschleppunternehmen abtransportiert.

Ein Zeuge berichtete, dass der Mopedfahrer vor dem Unfall ein drittes bislang unbekanntes Zweirad überholen wollte. Ob das weitere Gefährt mit den Geschehnissen in Verbindung steht, ist derzeit Gegenstand der weiteren Ermittlungen. Zeugen, die sachdienliche Angaben zum Unfall oder den Zweirädern machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07221 680460 bei der Verkehrspolizei Baden-Baden zu melden.

