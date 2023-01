Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Stockach

Lkr. Konstanz) - 24-jährige Frau wird vermisst, Polizei bittet um Mithilfe

Stockach / Lkr. Konstanz (ots)

Die Polizei sucht die 24-jährige Sabrina P. Sie verließ am Freitag, 13.01.2023 ihre Wohnung in Stockach und ist seit diesem Zeitpunkt unbekannten Aufenthalts. Laut Hinweisen könnte sie sich in Konstanz oder Radolfzell und hier am Bodenseeufer aufhalten. Nach aktuellem Ermittlungsstand kann nicht ausgeschlossen werden, dass ihr etwas zugestoßen ist oder sie sich in einer hilflosen Lage befindet.

Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Fahndung.

Personenbeschreibung:

Weiblich, 24 Jahre, schlanke Statur, dunkelbraune/schwarz Haare. Sie ist bekleidet mit einer schwarzer Lederleggins, einem hellgrauen flauschigen Pullover und einer schwarzen Jacke.

Die Vermisstenfahndung inklusive Bilder wurden zentral unter folgendem Link veröffentlicht:

https://fahndung.polizei-bw.de/tracing/stockach-vermisstenfahndung/

Hinweise nimmt die Polizei Konstanz unter 07531/995 - 0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Konstanz, übermittelt durch news aktuell