Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Offenburg - Kontrolliert

Offenburg (ots)

Eine Kontrolle durch Beamte der Verkehrspolizei wurde am frühen Mittwochabend in der Zähringer Straße einem 41 Jahre alten VW-Lenker zum Verhängnis. Ein Atemalkoholtest brachte kurz nach 19 Uhr einen Wert von einem halben Promille ans Licht, was eine Ordnungswidrigkeitenanzeige zur Folge hatte.

