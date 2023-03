Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Körperliche Auseinandersetzung

Kehl (ots)

Aufgrund einer körperlichen Auseinandersetzung in der Hornisgrindestraße haben die Beamten des Polizeireviers Kehl die Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung aufgenommen. Am Mittwochabend soll es zwischen 5 Personen zu einem Handgemenge gekommen sein. Dabei sollen zwei Männer auf einen 49-Jährigen eingeschlagen haben, der im Anschluss mit schweren Verletzungen in ein Klinikum gebracht wurde. Die Hintergründe der Prügelei sollen in Streitigkeiten der letzten Jahre sein. Die Tatverdächtigen erwarten nun Post von der Staatsanwaltschaft.

/mz

