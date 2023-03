POL-OG: Offenburg - Fahrlässige Körperverletzung

Durmersheim (ots) - Unbekannte sind im Verlauf des frühen Mittwochabends in ein Wohnhaus in der Straße "Südring" eingestiegen und haben Bargeld entwendet. Die ungebetenen Besucher hebelten im Zeitraum zwischen 17.45 Uhr und 20.15 Uhr ein Fenster auf und verschafften sich so gewaltsam Zutritt zum Inneren des Gebäudes. Die Beamten des Polizeireviers Rastatt haben die Ermittlungen aufgenommen. /ya Rückfragen bitte an: Polizeipräsidium Offenburg Telefon: 0781 - 211211 ...

