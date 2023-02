POL-ST: Ochtrup, Pkw überschlägt sich nach Verkehrsunfall

Steinfurt-Bo. (ots) - Am Freitag (03.02.2023) ist es an der Gildenstraße in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Das Haus liegt zwischen der Gräfin-Berta-Straße und der Breulstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt in Haus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Ob etwas ...

