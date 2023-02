Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bo., Einbruch in Einfamilienhaus

Steinfurt-Bo. (ots)

Am Freitag (03.02.2023) ist es an der Gildenstraße in der Zeit zwischen 14.45 Uhr und 18.45 Uhr zu einem Einbruch in ein Einfamilienhaus gekommen. Das Haus liegt zwischen der Gräfin-Berta-Straße und der Breulstraße. Nach derzeitigem Ermittlungsstand verschafften sich unbekannte Täter gewaltsam durch eine Terrassentür Zutritt in Haus. Dort durchsuchten sie die Räume nach Diebesgut. Ob etwas entwendet wurde, ist noch unklar. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, denen zur relevanten Zeit Verdächtiges aufgefallen ist, melden sich bitte unter der Telefonnummer 02551/15-4115 bei der Polizeiwache Steinfurt.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell