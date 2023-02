Polizei Steinfurt

POL-ST: Verkehrsunfall mit 6 verletzten Personen

Steinfurt (ots)

Am Samstag (04.02.2023) kam es um 10:47 Uhr in Steinfurt zu einem Verkehrsunfall, bei dem 6 Personen zum Teil schwer verletzt wurden. Nach bisherigen Erkenntnissen befuhr ein 39jähriger Mann aus Steinfurt mit seinem mit 5 Personen besetzten Pkw die Wettringer Straße in Fahrtrichtung Wettringen. An der Einmündung zum Mesumer Damm missachtete er offenbar das Rotlicht der Lichtzeichenanlage und stieß mit einem von rechts kommenden Pkw zusammen. Der ebenfalls 39jährige Mannes aus Steinfurt befuhr mit seinem Pkw den Mesumer Damm in Fahrtrichtung Unfallstelle und beabsichtigte dort bei Grünlicht nach links in Richtung Steinfurt abzubiegen. Der Pkw war mit 2 Personen besetzt. Nach ersten Erkenntnissen wurden in dem Fahrzeug auf der Wettringer Straße 4 Personen und in dem Fahrzeug auf dem Mesumer Damm 2 Personen verletzt. Die Polizei und Feuerwehr war mit einem Großaufgebot vor Ort. 4 Rettungswagen und ein Rettungshubschrauber waren im Einsatz und brachten die verletzten Personen in umliegende Krankenhäuser. Die Unfallstelle war während der Unfallaufnahme komplett gesperrt.

