Polizei Steinfurt

POL-ST: Greven, Unbekannte stehlen Fallrohre

Greven (ots)

Unbekannte haben die Regenfallrohre der Friedhofskapelle an der Saerbecker Straße 67 abmontiert und entwendet. Die Tat ereignete sich in der Zeit zwischen Montag (30.01.2023), 16.45 Uhr, und Dienstag (31.01.2023), 06.20 Uhr. Zur Schadenshöhe können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizei in Greven unter der Telefonnummer 02571/928-4455 entgegen.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell