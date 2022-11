Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Spanier mit 350 Gramm Kokain auf der A 61 unterwegs

Bild-Infos

Download

Kleve - Kempen - Nettetal (ots)

Einen 39-jährigen Spanier überprüfte eine Streifenwagenbesatzung aus Kempen am Dienstagvormittag, 8. November 2022 um 08:30 Uhr, auf der Autobahn BAB A 61 an der Anschlussstelle Nettetal in einem Jeep mit Münchener Zulassung. Im Rahmen der Kontrolle konnte unter der Kleidung im Hosenbund insgesamt 350 Gramm Kokain aufgefunden und sichergestellt werden. Zudem hatte der Mann in seinem Rucksack 22 Tabletten Viagra dabei. Der Spanier wurde vor Ort vorläufig festgenommen und zum Bundespolizeirevier Kempen gebracht. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen auf der Dienststelle hat das Zollfahndungsamt Essen die weiteren Ermittlungen übernommen.Der Straßenverkaufswert der Drogen beträgt 25.500 EUR.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell