Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: Drei Koffer im ICE gestohlen - Bundespolizisten verhaften Tatverdächtigen

Essen - Ratingen - Düsseldorf - Rheinsberg - Münster (ots)

Am gestrigen Nachmittag (08. November) soll ein Mann in einem Schnellzug einen Koffer entwendet haben. Die Geschädigte bemerkte den Diebstahl jedoch und erhielt ihr Gepäckstück zurück. Bundespolizisten stellten den Dieb mit zwei weiteren Koffern.

Gegen 15:45 Uhr sprach eine 17-Jährige eine Streife der Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen an. Die Deutsche gab an, dass ihr im ICE 954 (Berlin - Essen) bei Einfahrt in den Bahnhof der Koffer entwendet worden sei. Der Tatverdächtige solle sich noch in der Haupthalle aufhalten. Die junge Frau aus Ratingen habe den Unbekannten noch im Zug angesprochen und diesen aufgefordert ihr Gepäckstück zurückzugeben. Dieser Aufforderung sei er dann auch nachgekommen, habe daraufhin jedoch unerkannt flüchten können. Der Mann soll zudem in Besitz von zwei weiteren Koffern gewesen sein. Dies habe bei der Geschädigten den Verdacht gehegt, dass es weitere potentielle Opfer geben könnte.

In der Haupthalle stellten die Bundespolizisten einen 35-Jährigen mit zwei Koffern fest. Die Beamten nahmen den mutmaßlichen Dieb vorläufig fest und brachten ihn zur Bundespolizeiwache.

Die Einsatzkräfte durchsuchten die Koffer, um Hinweise über die Herkunft bzw. die Besitzer erlangen zu können. Die rechtmäßigen Besitzerinnen aus Düsseldorf (82) und Rheinsberg (56) wurden informiert und gebeten, ihr Gepäckstück bei der Wache abzuholen. Die 82-Jährige habe den Verlust erst nach Halt im Düsseldorfer Hauptbahnhof festgestellt. Die 56-Jährige bemerkte das Fehlen ihres Koffers nach dem Halt in Essen und erstattete Anzeige bei der Bundespolizei in Duisburg.

Der Mann aus Münster war in den letzten zwei Monaten bereits mehrfach wegen Diebstahls- und Betäubungsmitteldelikten polizeilich in Erscheinung getreten. Aufgrund seiner auffälligen Bekleidung konnte eine Diebstahlshandlung vom Vortag dem algerischen Staatsangehörigen zugeordnet werden.

Die Staatsanwaltschaft Essen ordnete gegen den 35-Jährigen Untersuchungshaft an. Bundespolizisten brachten den Mann in das Gewahrsam der Polizei Essen. Zudem leiteten sie ein Strafverfahren wegen gewerbsmäßigen, besonders schweren Fall des Diebstahls ein.

Original-Content von: Bundespolizeidirektion Sankt Augustin, übermittelt durch news aktuell