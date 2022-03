Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - E-Scooter ohne Versicherungsschutz angehalten

Kehl (ots)

Durch eine Streife des Polizeireviers Kehl wurde die Fahrerin eines E-Scooters in der Römerstraße in Kehl am Mittwochnachmittag gestoppt. Die Beamten stellten bei der Kontrolle gegen 16:00 Uhr fest, dass der versicherungspflichtige E-Scooter ohne nötiges Versicherungskennzeichen im Straßenverkehr von der 14-Jährigen geführt wurde. Des Weiteren war auch am Elektroroller ein, nach dem Gesetz nötiges, Fabrikschild mit den Herstellerangaben zu den technischen Daten nicht vorhanden. Die Weiterfahrt wurde untersagt und die Jugendliche erwartet nun ein Strafverfahren aufgrund ihres Verstoßes gegen das Pflichtversicherungsgesetz.

/bk

