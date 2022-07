POL-PDLU: Frankenthal - Diebstahl eines Lkw

Speyer (ots) - Am 25.07.2022 gegen 01:45 kam es zu einem Einbruch in eine Firma in der Auestraße. Unbekannte Täter hebelten ein Erdgeschossfenster auf und drangen so in das Objekt ein. Nach jetzigem Ermittlungsstand wurde nichts entwendet. Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. Rückfragen bitte an: Polizeidirektion Ludwigshafen Polizeiinspektion Speyer Telefon: 06232-137-262 ...

