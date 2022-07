Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Gerüchte in Schifferstadt über angeblich bei einem Verkehrsunfall verstorbenes Kind

Schifferstadt (ots)

In den letzten Tagen wurde mehrfach an die Polizei Schifferstadt das Gerücht herangetragen, dass eine junge Fahrradfahrerin bei einem Verkehrsunfall in der Kirchenstraße schwer verletzt worden und an diesen Verletzungen später verstorben sei.

Hierzu teilt die PI Schifferstadt nachträglich folgendes mit: Am 14.07.2022, gegen 17:20 Uhr, befuhr ein 43jähriger Pkw-Fahrer die Kirchenstraße in Richtung Burgstraße. Eine 12jährige Radfahrerin fuhr ersten Ermittlungen zufolge kurz vor dem Pkw vom Gehweg auf die Fahrbahn und kollidierte mit dem bevorrechtigten Pkw. Das durch den Zusammenstoß auch am Kopf schwer verletzte Kind wurde in ein Krankenhaus gebracht, konnte dieses nach Informationen der Polizei jedoch zwischenzeitlich bereits wieder verlassen.

Wie in solchen Fällen üblich wurde gegen den Pkw-Fahrer zunächst ein Strafverfahren wegen des Verdachts der fahrlässigen Körperverletzung eingeleitet. Es wird jedoch auch Gegenstand der Ermittlungen sein, ob er die Kollision überhaupt hätte verhindern können. Insofern ist die Schuldfrage derzeit noch nicht abschließend zu bewerten. Die Ermittlungen zum detaillierten Unfallhergang dauern derzeit noch an; zudem wird eine rechtliche Bewertung abschließend ohnehin erst durch die Staatsanwaltschaft erfolgen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell