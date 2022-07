Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall unter Alkoholeinfluss

Otterstadt (ots)

Eine 26-jährige PKW-Fahrerin befuhr am 24.07.2022 gegen 23:57 Uhr die Speyerer Straße in Otterstadt in Richtung Luitpoldstraße und fuhr auf das Heck eines am rechten Fahrbahnrand ordnungsgemäß geparkten PKW auf. Infolge des Zusammenstoßes wurden beide Fahrzeuge erheblich beschädigt und sind nicht mehr fahrbereit. Der Gesamtschaden liegt bei ca. 23.000 Euro. Die Polizeibeamten stellten im Rahmen der Unfallaufnahme Alkoholgeruch und glasige Augen bei der Fahrerin fest. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,83 Promille und bestätigte den Eindruck der Beamten. Die 26-Jährige berief sich ihnen gegenüber darauf, dass ihr zum Unfallzeitpunkt ein anderer PKW entgegengekommen sei, weshalb sie äußerst rechts fahren wollte. Gegen sie wurde ein Strafverfahren wegen Gefährdung des Straßenverkehrs eingeleitet. Die Beamten beschlagnahmten ihren Führerschein und veranlassten eine Blutentnahme.

Zeugen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Speyer unter 06232 137-0 oder pispeyer@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Ludwigshafen, übermittelt durch news aktuell