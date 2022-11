Bundespolizeidirektion Sankt Augustin

BPOL NRW: 16-Jähriger beim Diebstahl gestellt - Bundespolizisten finden Messer auf

Essen (ots)

Am Dienstagabend (08. November) soll ein junger Mann in einem Geschäft im Essener Hauptbahnhof Ware entwendet haben. Bundespolizisten stellten ein Messer in seiner Jackentasche fest.

Gegen 21 Uhr informierte ein Mitarbeiter eines Drogeriemarkts die Bundespolizei im Hauptbahnhof Essen über einen Diebstahl. Diese hatten den 16-Jährigen auf frischer Tat erwischt und hielten den syrischen Staatsbürger bis zum Eintreffen der Bundespolizisten fest. Der Jugendliche hatte Ware im Wert von zehn Euro entwendet, die in der Drogeriekette verblieb.

Die Beamten nahmen den Essener mit zur Bundespolizeiwache und durchsuchten diesen nach weiterem Diebesgut. Dabei fanden sie in seiner Jackentasche griffbereit ein Einhandmesser mit einer Klingenlänge von 10 cm. Dieses Messer, welches mittels einer, an der Klinge angebrachten Öffnungshilfe kann einhändig geöffnet werden.

Die Einsatzkräfte kontaktierten die Erziehungsberechtigten des Jugendlichen. Die Mutter entschied, dass der 16-Jährige seinen Heimweg eigenständig antreten darf.

Die Bundespolizisten leiteten ein Ermittlungsverfahren wegen Diebstahls mit Waffen ein.

