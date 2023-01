Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Paketzusteller ausgeraubt

Rheine (ots)

Vor der Michaelschule an der Frankenburgstraße ist am Montagvormittag (30.01.23) ein Paketzusteller ausgeraubt worden. Der Mann lieferte zunächst ein Paket aus - anschließend wurde er an seinem Lastwagen von einem unbekannten Mann angesprochen. Das war gegen 11.20 Uhr. Der Unbekannte holte ein Messer hervor und forderte den Zulieferer auf, Geld und Handy herauszugeben. Dem kam der Geschädigte nicht nach. Daraufhin griff der Täter selbst in die Fahrertür des Lasters und stahl ein Mobiltelefon aus der Halterung der Mittelkonsole - ein Samsung in der Farbe Bordeauxrot. Danach flüchtete er zu Fuß in Richtung Zeppelinstraße.

Der Unbekannte wird wie folgt beschrieben: er war etwa 20 bis 30 Jahre alt und komplett dunkel gekleidet. Er sprach gebrochen deutsch. Nähere Angaben liegen nicht vor. Die Polizei ermittelt zu diesem Straßenraub. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zum Täter geben können, melden sich bitte bei der Wache in Rheine unter Telefon 05971/938-4215.

