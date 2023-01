Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, 16-Jähriger wird ausgeraubt

Rheine (ots)

In Bahnunterführung

Am Samstagabend (28.01.23)gegen 21.30 Uhr ist an der Franz-Tacke-Straße/In der Bannewiese ein 16-Jähriger Opfer eines Straßenraubs geworden. Der junge Mann lief zu Fuß auf der Franz-Tacke-Straße in Richtung Ochtruper Straße. In der Bahnunterführung wurde er von drei unbekannten Personen angesprochen. Einer der Unbekannten schlug den 16-Jährigen und stahl dann seine Geldbörse. Die Drei entfernten sich dann in Richtung Ochtruper Straße. Die Polizei fahndete im Nahbereiche nach den Tätern - die Fahndung blieb ohne Erfolg. Die Unbekannten werden wie folgt beschrieben: Alle waren männlich und zwischen 18 und 20 Jahre alt. Der Unbekannte, der dem 16-Jährigen einen Schlag verpasste, war etwa 1,90 Meter groß und trug eine graue Mütze, eine weiße Jacke und eine graue Jogginghose. Die anderen beiden waren etwa 1,80 Meter groß und trugen schwarze Cargo-Hosen sowie schwarze Winterjacken. Beide hatten dunkelbraune bis schwarze Haare, einer trug sie kurz, der andere hatte mittellange, lockige Haare. Die Polizei in Rheine nimmt Hinweise von Zeugen, die Angaben zur Tat oder zu den Unbekannten machen können, entgegen unter Telefon 05971/938-4215.

