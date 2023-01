Polizei Steinfurt

POL-ST: Altenberge, Lengerich, Steinfurt-Bu., Diebstähle aus Fahrzeugen

Steinfurt (ots)

Traktor, Firmenwagen und Auto betroffen

In Altenberge, Lengerich und Burgsteinfurt sind jeweils unbekannte Täter in den vergangenen Tagen verschiedene Fahrzeuge angegangen - ein Auto, drei Firmenwagen sowie einen Traktor. In Altenberge sind in der Nacht zu Freitag (27.01.23) zwischen Mitternacht und etwa 06.30 Uhr aus drei Firmenfahrzeugen Werkzeuge gestohlen worden. Die Fahrzeuge - ein Ford Transit, ein Mercedes Sprinter und ein VW Transporter - parkten auf einem Gelände eines Pferdehofs an der Straße Kümper nahe der B54. Die unbekannten Täter beschädigten die Schiebetüren und gelangten so ins Fahrzeuginnere. In Lengerich haben Unbekannte in der Nacht zu Samstag (28.01.23), zwischen 21.00 Uhr am Freitagabend und 08.00 Uhr am Samstagmorgen, ein GPS-Navigationssystem von einem Traktor entwendet. Der Traktor stand auf einem Hof an der Brochterbecker Straße in Wechte, nahe des Kreisverkehrs Wechter Straße/Ibbenbürener Straße/Am Hülshof. Das GPS-System hat einen Wert von mehreren tausend Euro. In Burgsteinfurt schlugen Unbekannte an der Gerichtstraße die rechte vordere Seitenscheibe eines grauen Ford Pumas ein. Die Tat ereignete sich zwischen Donnerstag (26.01.23), 18.00 Uhr, und Samstag (28.01.23), 10.30 Uhr. Nach ersten Erkenntnissen wurde nichts entwendet. Die Polizei nimmt jeweils Hinweise zu den Taten entgegen, für Altenberge bei der Wache in Greven unter Telefon 02571/928-4455, für Lengerich bei der Wache in Lengerich unter Telefon 05481/9337-4515 und für Burgsteinfurt bei der Wache in Steinfurt unter 02551/15-4115.

