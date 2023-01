Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Einbruch in ein Einfamilienhaus

Steinfurt (ots)

Zeugen gesucht

Am Samstag (28.01.) in der Zeit von 5.40 Uhr bis 15.20 Uhr sind Unbekannte in ein Einfamilienhaus an der Straße Veltruper Kirchweg eingebrochen. Die Täter schlugen ein Kellerfenster im hinteren Bereich des Hauses ein und gelangten so in die Innenräume. Hier durchsuchten sie verschiedene Räume und mehrere Schränke. Entwendet wurden nach ersten Ermittlungen Schmuck und Bargeld im vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, melden sich bitte bei der Polizei in Steinfurt unter Telefon 02551/15-4115.

