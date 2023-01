Polizei Steinfurt

POL-ST: Ochtrup, Einbruch in eine Bäckerei-Filiale

Ochtrup (ots)

Tresor entwendet

In der Zeit zwischen Samstagabend (28.01.), 18.30 Uhr, und Sonntagmorgen (29.01.), 6.15 Uhr, sind Unbekannte in die Bäckerei-Filiale an der Laurenzstraße eingebrochen. Die Bäckerei befindet sich in dem Gebäudekomplex des Lidl-Markts. Die Täter entfernten an dem Fenster das Metallgitter und hebelten dann das Fenster zu den Büros der Bäckerei auf. Im Innenraum des Büros hebelten sie einen Tresor aus der Wand und entwendeten diesen. Es entstand ein Gesamtschaden im unteren vierstelligen Eurobereich. Zeugen, die Hinweise zu der Tat oder den Tätern geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei in Ochtrup zu melden, Telefon 02553/9356-4155.

