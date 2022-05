Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Selters. Diebstahl Treppengeländer

Selters (ots)

Vermutlich seit mindesten Samstag, 21. Mai fehlt an der Oberwald-Hütte in Selters, gelegen Nähe Schützenhaus und Friedhof am Wanderweg S 2, ein Treppengeländer aus Edelstahl. Unbekannte Täter entwendeten das hochwertige Geländer. Vom Wanderweg kann über eine vierstufige Treppe auf die Zuwegung zur Oberwald-Hütte in der Gemarkung Selters gelangt werden. Das Edelstahlgeländer war seitlich an den Betonstufen angeschraubt. Die genaue Tatzeit und Schadenshöhe muss noch über die Verantwortlichen ermittelt werden. Hinweise auf verdächtige Wahrnehmungen werden von der Polizeiinspektion Montabaur unter der Telefonnummer 02602-9226-0 erbeten.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell