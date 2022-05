Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Verkehrsunfallflucht - Zeugensuche

Mogendorf, L 313 (ots)

Am Mittwoch, dem 25.05.2022, kam es gegen 10:10 Uhr auf der L 313 zwischen Mogendorf und Oberhaid zu einer Verkehrsunfallflucht. Die bislang unbekannte Unfallverursacherin schnitt mit ihrem blauen Opel (vermutlich Typ "Crossland", WW-Kennzeichen, ältere weibliche Fahrzeugführerin) in einer dortigen Linkskurve den Pkw des Geschädigten, hierbei entstand erheblicher Sachschaden. Die Unfallverursacherin entfernte sich im Anschluss unerlaubt von der Unfallstelle in Fahrtrichtung Mogendorf. Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Unfallgeschehen / der flüchtigen Unfallverursacherin bzw. dem flüchtigen Pkw machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Montabaur schriftlich od. telefonisch in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeidirektion Montabaur, übermittelt durch news aktuell