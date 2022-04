POL-KR: Nach dem Winter: Polizei checkt am Infostand Ihr Fahrrad durch

Krefeld (ots) - Am Donnerstag (31. März 2022) haben Nachbarn am Mittag eine bewusstlose Frau in einer Wohnung in Kleve gefunden. Die 18-jährige Rumänin wurde im Krankenhaus notoperiert, ist aber am Wochenende an ihren zahlreichen inneren Verletzungen verstorben. Bei der Obduktion am Montag ergaben sich ...

mehr