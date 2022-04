Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Hüls: Betrüger erbeuten fünfstelligen Geldbetrag von Seniorin - Zeugen gesucht

Krefeld (ots)

Am Freitag (1. April 2022) gegen 12 Uhr erhielt eine 88-Jährige einen Anruf von einer angeblichen Polizistin. Sie teilte ihr mit, dass in der Nachbarschaft eingebrochen wurde. Zwei der drei Täter konnten festgenommen werden, der dritte Täter sei noch flüchtig. Da es Hinweise darauf gebe, dass auch bei der 88-Jährigen eingebrochen werden soll, komme ein Kriminalbeamter vorbei, der die Wertgegenstände in amtliche Verwahrung nehme. Dieser kam um 13 Uhr und ging mit der Seniorin durch das gesamte Haus. Er nahm einen höheren fünfstelligen Geldbetrag und Schmuck mit.

Der "Kriminalbeamte" ist circa 1,65 Meter groß und 25 Jahre alt. Er trug eine dunkle Cappy und schwarze Einweghandschuhe. Für Hinweise wenden Sie sich bitte telefonisch an die 02151 6340 oder per E-Mail an hinweise.krefeld@polizei.nrw.de.

Die Polizei warnt vor der Masche der Betrüger - die echte Polizei ruft Sie niemals an, um Sie zu Vermögenswerten zu befragen. Wenn Sie selbst von einem vermeintlichen Polizisten angerufen werden, dann

- beenden Sie das Telefonat, - machen Sie keinerlei Angaben zu Vermögenswerten am Telefon, - vereinbaren Sie keine Treffen, - kontaktieren Sie umgehend die Polizei unter dem Notruf 110.

Informieren Sie Ihre Angehörigen und Bekannten über die Masche! (105)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell