POL-ST: Westerkappeln, Messenger-Betrug

Westerkappeln (ots)

Noch mal gut gegangen ist ein versuchter Messenger-Betrug, mit dem Unbekannte an das Geld einer 63-jährigen Frau aus Westerkappeln wollten.

Die Frau bekam am frühen Vormittag eine SMS ihrer angeblichen Tochter. Die Masche war hier, wie so oft: Das Handy der vermeintlichen Tochter sei kaputt, man möge die neue Nummer abspeichern. Daraufhin folgt ein Nachrichtenaustausch, der damit endet, dass die angebliche Tochter um Hilfe bittet. Die Westerkappelnerin sollte eine Überweisung im vierstelligen Bereich tätigen, was sie auch machte. Als kurz danach eine zweite Bitte kam, eine Überweisung zu tätigen, bemerkte die Frau jedoch Unstimmigkeiten in der Textnachricht. So flog der Betrug auf. Die Frau konnte die erste Überweisung bei ihrem Geldinstitut noch stornieren, so dass kein finanzieller Schaden entstanden ist.

