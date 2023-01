Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Pkw-Diebstahl

Ibbenbüren (ots)

Unbekannte Täter haben einen roten Toyota Auris gestohlen. Die Besitzerin stellte das Fahrzeug am Mittwoch (25.01.2023) um 18.00 Uhr auf dem Parkplatz eines Mehrfamilienhauses an der Weststraße ab. Am Donnerstagmorgen (26.01.2023) gegen 06.55 Uhr stellte sie fest, dass das Auto gestohlen wurde. Der Parkplatz liegt in einer Stichstraße zwischen der Weberstraße und der Straße Am Alten Posthof. Auf welche Weise der Pkw entwendet wurde, ist noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Das Fahrzeug mit dem Kennzeichen TE - SL 411 ist zur Fahndung ausgeschrieben. Die Polizei sucht Zeugen. Hinweise nimmt die Polizeiwache Ibbenbüren unter der Telefonnummer 05451/591-4315 entgegen.

