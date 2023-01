Polizei Steinfurt

POL-ST: Kreis Steinfurt, zahlreiche Glatteisunfälle

Kreis Steinfurt (ots)

Im Kreis Steinfurt haben sich am Donnerstagvormittag (26.01.2023) witterungsbedingt zahlreiche Unfälle ereignet. Nach einer ersten Bilanz hat die Polizei im Zusammenhang mit Glätte 32 Verkehrsunfälle aufgenommen. Die meisten Unfälle dieser Art wurden in Ibbenbüren und Rheine verzeichnet. In einem Großteil der Fälle blieb es bei Blechschäden. In einzelnen Fällen gab es Unfälle mit Verletzten.

So ist in Mettingen zum Beispiel eine 18-jährige Autofahrerin aus Mettingen verletzt worden. Sie war gegen 07.49 Uhr mit ihrem Renault Twingo auf der Ibbenbürener Straße in Richtung Laggenbeck unterwegs. Eine 70-jährige Ford-Fahrerin aus Ibbenbüren befuhr die Ibbenbürener Straße in entgegengesetzter Fahrtrichtung, Richtung Mettingen. Nach ersten Erkenntnissen geriet die 70-Jährige mit ihrem Pkw in Höhe des Niehewegs in den Gegenverkehr und kollidierte dort mit dem Renault. Die 18-Jährige verletzte sich leicht. Sie wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Die 70-Jährige blieb unverletzt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Für die Dauer der Unfallaufnahme war der Bereich der Unfallstelle gesperrt.

Bei einem Unfall in Emsdetten ist eine Pedelec-Fahrerin verletzt worden. Die 18-jährige Emsdettenerin stürzte gegen 07.50 Uhr auf der eisglatten Straße im Holtkamp. Sie wurde schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht.

