Polizei Steinfurt

POL-ST: Horstmar, Kupferrohre von Häusern und Kupferrohrpressmaschine aus Lager gestohlen

Horstmar (ots)

In den vergangenen Tagen haben unbekannte Täter von mehreren Wohnhäusern und Firmengebäuden in Horstmar Kupferrohre abmontiert und gestohlen. An der Straße Holskenhok stahlen die Unbekannten in der Nacht zu Montag (23.01.23) gegen 00.30 Uhr ein Kupferfallrohr von einem Wohnhaus. Die Bewohnerin war von lauten Geräuschen wach geworden. Später stellte sie den Diebstahl fest. Im Zeitraum zwischen Sonntag (22.01.23), 22.00 Uhr und Montag (23.01.23), 01.00 Uhr wurden auch an der Straße Stadtwall, nahe der Schloßstraße, zwei Fallrohre aus Kupfer von einem Firmengebäude abgerissen und entwendet. An der Münsterstraße kam es zwischen Freitag (20.01.23), 14.30 Uhr und Dienstag (24.01.23), 10.30 Uhr zu einem Kupferrohrdiebstahl - und zwar am Rathaus. Die Diebe montierten zwei Fallrohre ab und stahlen diese. Und auch an der Schöppinger Straße, kurz vor Beginn der Darfelder Straße, kam es zu einem Kupferrohr-Diebstahl. In der Nacht zu Montag (23.01.23) wurden gegen 01.00 Uhr zwei Kupferrohre der Dachrinne eines Wohnhauses gestohlen. Auch hier war der Bewohner durch laute Geräusche aufmerksam geworden. Erst am Tag drauf sah er, dass die Rohre entwendet worden waren. Darüber hinaus ist zwischen Dienstag (24.01.23), 21.00 Uhr und Mittwoch (25.01.23), 15.45 Uhr aus einem Lager an der Ostendorfer Straße - von der L570 kommend in Richtung Schmeddings Doppelmühle - eine Kupferrohrpressmaschine gestohlen worden. Unbekannte Täter verschafften sich gewaltsam Zugang zu der Halle. Neben der Pressmaschine im Wert eines vierstelligen Eurobetrags stahlen sie zwei elektrische Heizgeräte, ebenfalls im vierstelligen Wert. Die Polizei ermittelt zu den Diebstählen. Ob es einen Tatzusammenhang gibt, ist Gegenstand der Ermittlungen. Die Wache in Steinfurt nimmt Hinweise von Zeugen entgegen unter Telefon 02551/15-4115.

