POL-ST: Ochtrup, 30-Jährige fährt alkoholisiert gegen Ampelmast - Betrunkener Bekannter will Auto abschleppen

Altenberge (ots) - Auf dem Kinderspielplatz im Bereich Zum Gründchen/Am Hang haben Unbekannte am Dienstag (24.01.) gegen 17.00 Uhr eine Kunststoffmülltonne in Brand gesetzt. Die Feuerwehr konnte den Brand der Mülltonne, die sich in einem Metallgehäuse befand, löschen. Es entstand ein Schaden von ungefähr 100 Euro. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer in der angegebenen Zeit etwas ...

