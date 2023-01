POL-ST: Emsdetten, Messenger-Betrug verhindert

Greven (ots) - An der Bismarckstraße ist es zu einem Diebstahl aus Kfz gekommen. Der Fahrer eines weißen BMW 320D stellte sein Fahrzeug am Dienstag (24.01.) gegen 18.30 Uhr vor seiner Wohnung an der Königstraße, zwischen der Robert-Koch-Straße und dem Ostring, ab. Am Mittwochmorgen (25.01.) stellte er gegen 07.00 Uhr fest, dass eine Geldbörse mit Quittungen und Karten und eine Blechbüchse mit Kleingeld fehlten. Wie die Täter in das Fahrzeug gelangten, ist noch ...

