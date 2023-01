Polizei Steinfurt

POL-ST: Steinfurt-Bu., Diebstähle aus Kfz

Steinfurt (ots)

Ort: Friedrich-Hofmann-Straße

Zeit: Montag (23.01.23), 14.45 Uhr bis Dienstag (24.01.23) 09.15 Uhr An einem grauem Renault Modus, der in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 19 geparkt war, schlugen unbekannte Täter ein Seitenfenster auf der linken Fahrzeugseite ein. Ersten Ermittlungen zufolge entwendeten die Täter aus dem Fahrzeug nichts. Der Schaden liegt Schätzungen zufolge bei 200 Euro.

Ort: Münsterkamp 10

Zeit: Montag (23.01.23), 15.00 Uhr bis Dienstag (24.01.23), 06.00 Uhr Unbekannte Täter schlugen an einem Mercedes Sprinter eine Seitenscheibe im Beifahrerbereich ein. Der Sprinter war in einer Parkbucht in Höhe der Hausnummer 10 abgestellt. Die Täter entwendeten aus dem Wagen ein älteres Smartphone. Der Schaden liegt ersten Schätzungen zufolge bei etwa 250 Euro.

Ort: Bismarckstraße 2

Zeit: Montag (23.01.23), 17.00 Uhr bis Dienstag (24.01.23), 08.15 Uhr Ein gegenüber der Bismarckschule abgestellter grauer Opel Astra wurde ebenfalls angegangen. Auch hier schlugen die Täter ein Fenster auf der Beifahrerseite ein. Aus dem Fahrzeug entwendeten sie ein Paket in dem sich mehrere neuwertige Jeanshosen befanden. Der Schaden liegt bei etwa 700 Euro.

Die Polizei hat in allen drei Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, meldet sich bitte an der Wache in Steinfurt, Telefon 02551/15-4115.

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell